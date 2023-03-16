7 модных нарядов на весну из бабушкиного гардероба

Создайте актуальный образ с винтажными вещами.

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Мода циклична, а сейчас настоящим трендом стали винтажные вещи. Поэтому самый актуальный наряд можно найти в шкафу мамы или бабушки.

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Обычно старшее поколение предметы гардероба хранит аккуратно и трепетно, поэтому вам может достаться почти новая ультрамодная вещичка.

Блуза с цветами

С чем ассоциируется весна? Конечно, с влюбленностью, легкостью, первыми цветами. Именно такой, нежной и цветущей хочется выглядеть с наступлением тепла каждой девушке. Особенно актуальны в этом сезоне легкие блузы с любым цветочным принтом. Такие носил тридцать лет назад все модницы: проверьте бабушкин гардероб, может в нем осталась шелковая рубашка с акварельными ромашками или яркими маками. Примеряйте ее смело!

Клатч или маленькая сумка

Этой весной актуальными считаются небольшие аксессуары, женственные и утонченные. Отложите объемную сумку и присмотритесь к винтажным моделям бабушкиного шкафа: клатчи с бусинами и вышивкой, сумки с необычными застежками — все это сделает ваш образ более модным и трендовым.

Длинная юбка

Этот предмет гардероба возвращается в моду каждые три-четыре года, и этот момент снова настал. Выбирайте подходящую модель: облегающую фигуру или плиссе, или юбку-солнце. Такая точно найдется в любом винтажном гардеробе. Чтобы сделать образ современным, совмещайте юбку с жакетом или кожаной курткой и обязательно закрепите ее ремнем на талии.

Браслеты

Они должны быть широкими, это единственное правило. А материал может быть любым: металлические, янтарные, пластиковые — поищите в коллекции бижутерии мамы или бабушки. Такой браслет станет главным акцентом образа, но к нему можно добавить несколько ниточек из бисера или тонких цепочек на руку.

Кардиган

Пару лет назад эта деталь гардероба была модным табу, но все меняется, поэтому сейчас кардиган снова популярен. Особенно стильно смотрятся винтажные модели с классическим принтом «гусиная лапка» и тесьмой на воротнике. Совмещать кардиганы стилисты рекомендуют с длинными юбками, легкими платьями и грубыми ботинками.

Жемчуг

Этот материал очень коварен. По мнению стилистов, он может сделать любой наряд очень элегантным, а может добавить пару лет. Но жемчуг снова актуален в любых формах: наденьте скромную нитку на шею или повяжите ее на запястья, носите жемчужные серьги или уберите пряди от лица с помощью элегантной заколки. Бабушка будет рада, что внучка по достоинству оценила ее сокровища.

Брюки-клеш