Объявивший о завершении карьеры стилист Роуч стал моделью

Лоу Роуч — «Стилист 2022 года» по версии Совета модных дизайнеров Америки — принял участие в показе Boss SS'23 в Майами. Об этом сообщает Vogue.

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Стилист Лоу Роуч дебютировал на подиуме в качестве модели. «Меня переполняют волнение, нервы и глубокая благодарность. Я благодарен команде Boss за то, что они видят во мне больше, чем просто человека, который одевает всех этих удивительных звезд», — поделился он с журналистами перед дефиле.

14 марта Лоу Роуч объявил о завершении карьеры. «Моя чаша опустела... Спасибо всем, кто поддерживал меня на карьерном пути все эти годы. Все люди, которые доверили мне свои образы, я так вам благодарен. Если бы эта работа касалась только одежды, я бы занимался этим всю свою жизнь, но к сожалению, это не так! Политика, ложь и фальшивая повестка, наконец, достигли меня. Вы победили... Я на выход», — написал он в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.