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44 минуты назад

Названы пять обувных трендов весны 2023 года

Вечерняя Москва

Стилист-имиджмейкер Ирэн Ляпун назвала одни из самых актуальных моделей на весну 2023 года.

Названы пять обувных трендов весны 2023 года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Остроносые сапоги и полусапоги долгое время казались довольно эксцентричными, но в этом сезоне они практически стали базовой обувью. Под остроносые казаки необязательно нужно надевать платья в цветок, джинсы и бахрому. Казаки подходят к легинсам, широким брюкам, юбкам любой длины, свитерам и жакетам.

На протяжении нескольких сезонов лоферы являются базовой обувью. Эта обувь отлично дополняет как деловой, так и повседневный образ.

Не имеет значения, высокие кеды или низкие, они по-прежнему остаются в моде и являются одной из самых удобных моделей обуви. Кеды удачно смотрятся и с джинсами, и с платьями, они хороши для повседневного образа.

Балетки возвращаются в моду, но в немного измененном формате. Стоит выбирать модели с ремешком или туфли, напоминающие пуанты.

Также Ирэн Ляпун призвала обратить внимание на кроссовки популярных спортивных брендов, которые подходят практически к любому гардеробу и выглядят стильно, передает издание «Профиль».

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