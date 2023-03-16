Дочь Мика Джаггера и Джерри Холл снялась топлес

Дочь вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера и модели Джерри Холл, 31-летняя Джорджия Мэй, снялась в рекламной кампании Burberry.
Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте бренда в Instagram*. 31-летняя Джорджия Мэй Джаггер стала героиней рекламной кампании Burberry.
В социальных сетях бренда появились две фотографии с девушкой: на одной из них она предстала в тренче, а на другой позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь одной рукой.
Помимо Джорджии Мэй, у Мика Джаггера и Джерри Холл есть еще трое общих детей: 39-летняя Элизабет Скарлетт, 37-летний Джеймс Лерой Огастен и 25-летняя Габриэль Люк Борегард.
Музыкант и модель были вместе в 1990-е.