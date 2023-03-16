Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Названы шесть главных трендов весны 2023 года

Lenta.ru

Журналисты PopSugar назвали шесть главных трендов весны 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Названы шесть главных трендов весны 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам модных редакторов, на прошедших показах брендов, которые состоялись в рамках Недель моды, доминировали спортивные наряды, гламурный стиль и откровенные образы из прозрачных тканей. Что касается последней тенденции, на подиумах чаще всего появлялись модели в просвечивающих тело платьях и юбках длины макси.

Кроме того, актуальность обретут предметы гардероба с бахромой и облегающие костюмы для тренировок, считают эксперты. Вдобавок авторы призвали читателей обратить внимание на коктейльные платья, которые дизайнеры предлагают носить в качестве повседневной одежды, а также на наряды, состоящие из денима.

«И последнее — все чаще модельеры выпускали манекенщиц на дефиле в бюстгальтере, который они предлагают носить вместо топа или футболки, чтобы разнообразить каждодневные образы», — отмечается в заключение.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий