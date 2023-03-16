Названы шесть главных трендов весны 2023 года

Журналисты PopSugar назвали шесть главных трендов весны 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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По словам модных редакторов, на прошедших показах брендов, которые состоялись в рамках Недель моды, доминировали спортивные наряды, гламурный стиль и откровенные образы из прозрачных тканей. Что касается последней тенденции, на подиумах чаще всего появлялись модели в просвечивающих тело платьях и юбках длины макси.

Кроме того, актуальность обретут предметы гардероба с бахромой и облегающие костюмы для тренировок, считают эксперты. Вдобавок авторы призвали читателей обратить внимание на коктейльные платья, которые дизайнеры предлагают носить в качестве повседневной одежды, а также на наряды, состоящие из денима.