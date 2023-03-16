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34 минуты назад

Стилист назвал саме неудачные для собеседования цвета костюма

Lenta.ru

Стилист Андрей Проявкин назвал россиянам два самых неудачных для собеседования цвета костюма. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Стилист назвал саме неудачные для собеседования цвета костюма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалист рассказал, что люди, которые выбирают одежду розового и коричневого оттенков, реже всего получают положительный отклик от потенциального работодателя. Он объяснил, что первый цвет ассоциируется с легкомыслием, а второй — со спокойствием и стабильностью. По мнению эксперта, таким образом руководителя может испугать излишняя уверенность будущего сотрудника.

В связи с этим Проявкин посоветовал надевать на собеседование классический костюм синего или черного цвета. «Если на работе все складывается удачно и вы решили просить прибавку, то смело надевайте зеленое. Этот цвет одновременно успокаивает и символизирует удачу и деньги», — отметил собеседник издания.

В январе стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

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