Стилист назвал саме неудачные для собеседования цвета костюма

Стилист Андрей Проявкин назвал россиянам два самых неудачных для собеседования цвета костюма. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

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Так, специалист рассказал, что люди, которые выбирают одежду розового и коричневого оттенков, реже всего получают положительный отклик от потенциального работодателя. Он объяснил, что первый цвет ассоциируется с легкомыслием, а второй — со спокойствием и стабильностью. По мнению эксперта, таким образом руководителя может испугать излишняя уверенность будущего сотрудника.

В связи с этим Проявкин посоветовал надевать на собеседование классический костюм синего или черного цвета. «Если на работе все складывается удачно и вы решили просить прибавку, то смело надевайте зеленое. Этот цвет одновременно успокаивает и символизирует удачу и деньги», — отметил собеседник издания.