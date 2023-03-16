Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
56 минут назад

Джулия Робертс стала глобальным амбассадором Chopard

Газета.Ru

Голливудская актриса Джулия Робертс стала глобальным амбассадором швейцарского бренда ювелирных изделий и часов Chopard. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Джулия Робертс стала глобальным амбассадором Chopard
Фото: Газета.RuГазета.Ru

55-летняя актриса является лицом коллекций Happy Sport и Happy Diamonds с 2021 года.

Теперь Джулия Робертс стала глобальным амбассадором всех коллекций ювелирных украшений и часов.

Оскароносная актриса снялась в новой кампании Chopard под названием "Любовь к кино" - цифровом сериале из 12 частей, созданном режиссером Джеймсом Греем.

На одном из кадров Робертс позирует в серьгах из белого золота в форме сердец из коллекции Chopard Haute Joaillerie с 88 бриллиантами общим весом более 28 карат.

"Джулия всегда любила украшения, и мы весело проводили время, играя со всеми украшениями Chopard", - поделилась стилист актрисы Элизабет Стюарт.

Креативный директор Chopard Кэролайн Шойфеле рассказала о том, как впервые познакомилась с Джулией Робертс на Каннском кинофестивале в 2016 году.

В тот вечер актриса вышла на красную дорожку босиком, но в массивном колье Chopard с изумрудами и бриллиантами.

"Она сказала: "Если я надену это ожерелье, мне не нужны туфли!" Вот такая Джулия, очень спонтанная", - поделилась воспоминаниями Шойфеле.

Она добавила, что улыбка Джулии Робертс "идет изнутри и идеально сочетается с нашим видением наших коллекций".

"Новая кампания вызывает много улыбок, потому что на планете и так хватает грусти", - сказала Кэролайн Шойфеле.

Мода,Джеймс Грей,Джулия Робертс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий