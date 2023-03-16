Стилист Лисовец назвал самые актуальные фасоны брюк

Стилист Владислав Лисовец перечислил самые актуальные фасоны брюк. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru. В первую очередь Лисовец порекомендовал обратить внимание на брюки из кожи, притом как гладкой, так и с тиснением под змею или крокодила. Экспериментировать, по его словам, стоит не только с фактурой, но и с оттенками и не ограничивать себя моделями в черном цвете. Кроме того, стилист посоветовал носить широкие и струящиеся брюки в пол, популярные в "нулевые" карго — как с высокой, так и с низкой талией, а также узкие рок-н-ролльные и расклешенные штаны из 1970-х. Лисовец предложил сочетать брюки с корсетами и юбками, как на показах Dries Van Noten и Saint Laurent. Этим приемом, утверждает он, могут пользоваться и женщины, и мужчины. Ранее стилист Лисовец рассказал, какие юбки носить этой весной.