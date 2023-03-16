«При этом тетка сама сидит в футболке и джинсах. Даже если, по ее мнению, приходить в шортах на собеседование ненормально и много ужасного говорит о кандидате, реакция адекватного человека — промолчать и принять это к своему сведению, а не этот трешак», «В итоге вместо того чтобы думать, как строить дома, строители думают о том, в чем ходить на работу. Все эти клише и предрассудки должны умереть. Человека нужно оценивать по профессиональным качествам, а не по этой игре в стили одежды», «Если бы она дала нормальную обратную связь, то хорошо. Но издевательский тон свысока — признак тупости», — написали пользователи.