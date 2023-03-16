Как правильно выбрать брюки

Ирина Шишова отметила, что перед тем, как пойти в магазин за брюками, нужно подумать, с какой одеждой вы их будете носить.

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В беседе с woman.ru стилист рассказала, что нужно выбрать несколько вещей из уже существующего гардероба, чтобы придумать, как их сочетать с будущей покупкой.

Второй совет – это определить правильную длину брюк. Например, стоит продумать, с какой обувью вы будете носить такую вещь – с кедами или каблуками. От этого будет зависеть, как брюки сидят на фигуре.

Третий совет – между телом и брюками должно оставаться небольшое пространство.

Кроме того, стоит обращать внимание на крой и посадку брюк. Брюки следует подбирать под фигуру, они не должны её искажать.