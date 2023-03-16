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24 минуты назад

58-летняя мать блогерши примерила ее одежду и восхитила зрителей

Lenta.ru

Мать блогерши Бруклин Ягер с никнеймом @agentbeetsmotel из Флориды, США, примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки, который насчитывает более 90 тысяч подписчиков.

58-летняя мать блогерши примерила ее одежду и восхитила зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах 58-летняя женщина появилась в свободном сером свитшоте, спортивных штанах и теплых носках. Затем она надела наряд юзерши и предстала перед камерой в черном мини-платье с длинными рукавами и П-образным вырезом, колготках в крупную сетку и высоких сапогах на каблуках. Образ дополняли массивные серьги, ожерелье и переброшенный через плечо жакет. Также родственница инфлюэнсерши уложила волосы и нанесла макияж.

Зрители оценили внешний вид героини ролика в комментариях, сделав ей комплименты.

«Пожалуйста, скажи ей, что она хорошо стареет», «Она великолепна», «Очаровательная», — отметили они.

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