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1 час назад

Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старым джинсам

Мослента

Способы подарить вторую жизнь старым джинсам перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, победительница шоу «Модные игры» на ТНТ Селена Сафарова. Она предложила перешивать их в топы, юбки, пиджаки и другие элементы одежды.

Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старым джинсам
Фото: МослентаМослента

«Весна — очень подходящее для обновления гардероба время. Тренд на апсайкл (создание новой одежды из уже существующих вещей. — Примеч. "Мосленты") сохранит ваши средства и сделает вас модной персоной», — заявила Сафарова.

Стилист предложила несколько вариантов переделки старых джинсов для мужчин. Так, с их помощью можно обновить рубашку или пиджак. Собеседница «Мосленты» призвала не бояться смелых вариантов.

Брючина может стать новым рукавом для старой рубашки или пиджака с изношенными манжетами. Из денима также можно сделать вставки для основы пиджака Селена Сафарова

Джинсы можно использовать как дополнение или элемент стилизации — например, из них получатся модные сегодня налокотники для пиджака.

Один из самых популярных вариантов — переделать старые джинсы в шорты. Стилист посоветовала в этом случае не обрабатывать края — лучше подогнуть их и прогладить. «Так будет смотреться гораздо более стильно», — объяснила она.

Женщинам Сафарова предложила смелые и необычные варианты: юбку, топ, гетры, куртку и даже платье.

Джинсы могут стать ультрамодной макси-юбкой. Достаточно их распороть в зоне паха и сшить в стык

Чтобы сделать топ из скини, нужно вырезать зону паха: так она превратится в горловину. Там, где раньше были ноги, теперь поместятся руки. «Будет это топом или микро-курточкой, решать вам. Не срезайте рукава, лучше пришейте их защипами», — порекомендовала Сафарова.

«Из джинсов также можно сделать сумочку, мини-юбку, модные расклешенные гетры и даже платье. Дайте ход своей фантазии, и вы соорудите шедевр», — призвала стилист.

Мода,
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