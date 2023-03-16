53-летняя Лопес снялась в рекламе собственной обувной линейки

Певица и актриса Дженнифер Лопес стала звездой рекламной кампании линейки обуви, которую она разработала совместно с брендом Revolve. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографии из рекламной кампании 53-летняя звезда выложила в своем микроблоге, подписав: «Люблю туфли».
На снимках Дженнифер Лопес предстает с гладко расчесанными на прямой пробор волосами в черном сверкающем трико и сетчатой юбке с высоким разрезом. На ногах у нее — черные босоножки на шпильке с отделанным мехом ремешком и сверкающие босоножки на высокой платформе и каблуком, расширяющимся книзу.
Стоимость туфель Revolve из линейки Дженнифер Лопес составляет около $170.
Актриса в течение нескольких лет сотрудничала с обувным брендом DSW. Тем временем, в коллаборации с Revolve прежде выпускала обувь супермодель Кендалл Дженнер.