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28 минут назад

53-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе собственной обувной линейки

Газета.Ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес стала звездой рекламной кампании линейки обуви, которую она разработала совместно с брендом Revolve. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летняя Лопес снялась в рекламе собственной обувной линейки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фотографии из рекламной кампании 53-летняя звезда выложила в своем микроблоге, подписав: «Люблю туфли».

На снимках Дженнифер Лопес предстает с гладко расчесанными на прямой пробор волосами в черном сверкающем трико и сетчатой юбке с высоким разрезом. На ногах у нее — черные босоножки на шпильке с отделанным мехом ремешком и сверкающие босоножки на высокой платформе и каблуком, расширяющимся книзу.

Стоимость туфель Revolve из линейки Дженнифер Лопес составляет около $170.

Актриса в течение нескольких лет сотрудничала с обувным брендом DSW. Тем временем, в коллаборации с Revolve прежде выпускала обувь супермодель Кендалл Дженнер.

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