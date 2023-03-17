5 лавных правил подбора обуви к одежде

В данной статье рассмотрим, как правильно подобрать одежду и обувь вместе с экспертом. Так же, как вы уделяете внимание своему наряду, вы должны уделять внимание и обуви. Важно, чтобы обувь служила гармоничным дополнением, а не выбивающейся из ансамбля деталью.

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Существует несколько способов подобрать идеальную обувь к любому наряду и расскажет нам о них дизайнер Валерия Утушкина.

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Правила подбора обуви к одежде:

1. Учитывайте дресс-код и повод

Всегда важно учитывать, куда вы собираетесь, предполагает ли мероприятие определенный дресс-код, время суток, формат досуга и место встречи. Например, если вы собираетесь надеть треники для поездки по делам на автомобиле, вы вряд ли станете сочетать их с дорогой парой ботильонов.

Каблуки - идеальный выбор для большинства вечерних нарядов. Они бывают разных конструкций, форм и размеров и найдутся туфли на каблуках на все случаи жизни. На официальное мероприятие следует надевать не кроссовки или повседневную обувь, а что-то другое. Для коктейлей, вечеринок и других полуофициальных мероприятий лучше всего подходят туфли на каблуках, с открытым или закрытым носком. Если вы собираетесь на вечернюю прогулку с друзьями, вы можете экспериментировать с различными стилями.

2. Обеспечьте комфорт

Обувь может выглядеть эффектно и при этом быть вполне удобной. Если вам предстоит стоять долгое время, убедитесь, что обувь удобна. Вы же не хотите смазывать кровавые мозоли после вечеринки.

Перед мероприятием поносите новые туфли, пройдясь в них, чтобы понять, насколько вам в них комфортно, а также наденьте их с колготками и носками. Если ноги болят или обувь натирает где-либо, вы можете наклеить туда пластырь, если чувствуете, что надеть их все еще возможно.

3. Учитывайте цвет

Цвет - один из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе обуви. Ваша обувь должна либо дополнять, либо сочетаться с вашей одеждой. Например, черное платье будет хорошо сочетаться с черными туфлями на каблуках, а красные босоножки подойдут к красному платью. Вы также можете выбрать нейтральную обувь, если сомневаетесь. Например, если ваше платье имеет насыщенный принт, вам следует надеть неброские туфли.

Приглушенная, белая или базовая черная обувь поможет вам избежать некомплиментарного смешения цветов. Вы можете экспериментировать с несколькими фактурами обуви, если для эксперименты с цветовым сочетанием не удаются. Например, к полностью черному платью можно подобрать лакированные сапоги или бархатные туфли на каблуках. Сандалии с ремешками или эспадрильи на танкетке также хорошо сочетаются с полностью белым нарядом.

4. Сочетайте с сумочкой

Ваша сумка может послужить вдохновением для выбора идеальной обуви. Самый классический и безотказный способ – подбирать в цвет. Например, вы можете надеть черные туфли, если ваша сумка черного цвета. Кроме того, обувь может быть и другого цвета, чем сумка, но в таком случае они должны составлять приятное глазу сочетание.. Вы должны убедиться, что цвета дополняют друг друга и не противоречат друг другу. Этот принцип также применим, если вы надеваете ремень. Цель - выглядеть целостно.

5. Учитывайте сезон