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3 часа назад

Как замаскировать с помощью одежды несовершенства ног

Прелесть

Если вы недовольны своими ногами, не отчаивайтесь. Существует множество способов скрыть их, недостатки, чтобы вы могли наслаждаться идеальным внешним видом и шикарным нарядом.

Как замаскировать с помощью одежды несовершенства ног
Фото: Женский журнал "Прелесть"Женский журнал "Прелесть"

Один из этих способов – просто надеть длинную, струящуюся юбку. Это поможет создать более элегантный образ, но при этом не даст вам замерзнуть.

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Другой вариант - надеть шорты или капри, доходящие хотя бы до середины бедра. Таким образом вы сможете продемонстрировать немного кожи, не испытывая чувства стеснения. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вам комфортно и вы уверены в себе. Помните, что вы всегда можете найти способ продемонстрировать свои достоинства, даже если вам не нравятся отдельные части вашего тела. Подробнее об этом нам расскажет дизайнер Валерия Утушкина.

Если вам не нравятся ваши ноги, вы можете применить несколько хитростей, которые помогут их визуально подкорректировать.
  • Во-первых, вы можете носить темные цвета на нижней половине тела. Это поможет создать визуальный эффект похудения, если вас беспокоят объемы.
  • Вы также можете попробовать носить более длинную юбку или платье. Это поможет вовсе скрыть недостатки в этой области.
  • Еще один способ, как скрыть полные ноги, под юбку или платье можно надеть леггинсы или колготки. Это отвлечет внимание от проблемной области.
Особенно эта проблема актуальна весной и летом, так что важно найти то, в чем вы будете чувствовать себя хорошо, даже если это всего лишь небольшой шаг за пределы вашей зоны комфорта.
  • Свободные топы, которые ниспадают на бедра, вытягивают силуэт и маскируют объемы в области бедер. Когда брюки широкие или прямые, бедра кажутся стройнее.
  • Юбки и платья A-силуэта подчеркивают верхнюю часть тела и скрывают ноги. Бедра отвлекаются от верхней части тела узорами и цветами в этой области.

Если у вас маленький рост, проблема лишних объемов в области ног может стать более очевидной. Одеваясь так, чтобы сместить акцент с ног, вы сможете добиться сбалансированной формы всего тела. Если вы носите облегающую, очень плотно прилегающую одежду на нижней половине тела, этот баланс будет нарушен. Юбки, брюки или джинсы, которые немного длиннее, помогут вам двигаться свободнее. В пару к ним я рекомендую носить высокие каблуки, чтобы силуэт казался более вытянутым, а ноги - стройнее. Однако, следует избегать ремешков на щиколотке, так как в результате ваши ноги будут казаться короче, потому что ремешки создают горизонтальную линию, которая делит ногу.

Помимо каблуков, есть еще одна проверенная хитрость, которая поможет визуально сделать ноги длиннее и стройнее – это горизонтальные полосы. Не важно, будут ли это лампасы по бокам или полосатая ткань, это обязательно поможет вам подкорректировать проблемную область. А вот горизонтальных полос точно следует избегать.

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