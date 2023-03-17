Как замаскировать с помощью одежды несовершенства ног

Если вы недовольны своими ногами, не отчаивайтесь. Существует множество способов скрыть их, недостатки, чтобы вы могли наслаждаться идеальным внешним видом и шикарным нарядом.
Один из этих способов – просто надеть длинную, струящуюся юбку. Это поможет создать более элегантный образ, но при этом не даст вам замерзнуть.
Другой вариант - надеть шорты или капри, доходящие хотя бы до середины бедра. Таким образом вы сможете продемонстрировать немного кожи, не испытывая чувства стеснения. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вам комфортно и вы уверены в себе. Помните, что вы всегда можете найти способ продемонстрировать свои достоинства, даже если вам не нравятся отдельные части вашего тела. Подробнее об этом нам расскажет дизайнер Валерия Утушкина.
Если у вас маленький рост, проблема лишних объемов в области ног может стать более очевидной. Одеваясь так, чтобы сместить акцент с ног, вы сможете добиться сбалансированной формы всего тела. Если вы носите облегающую, очень плотно прилегающую одежду на нижней половине тела, этот баланс будет нарушен. Юбки, брюки или джинсы, которые немного длиннее, помогут вам двигаться свободнее. В пару к ним я рекомендую носить высокие каблуки, чтобы силуэт казался более вытянутым, а ноги - стройнее. Однако, следует избегать ремешков на щиколотке, так как в результате ваши ноги будут казаться короче, потому что ремешки создают горизонтальную линию, которая делит ногу.
Помимо каблуков, есть еще одна проверенная хитрость, которая поможет визуально сделать ноги длиннее и стройнее – это горизонтальные полосы. Не важно, будут ли это лампасы по бокам или полосатая ткань, это обязательно поможет вам подкорректировать проблемную область. А вот горизонтальных полос точно следует избегать.