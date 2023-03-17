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2 часа назад

5 пальто, которые выдадут отсутствие вкуса

WomanHit.ru

Небольшие детали испортят образ.

5 пальто, которые выдадут отсутствие вкуса
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пальто — незаменимая часть базового весеннего гардероба. Многие считают, что эта одежда универсальна и не подвластна модным веяниям. Но стилисты уверены, что и пальто может быть актуальным или показать, что за трендами вы не следите.

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Хотите прослыть стильной штучкой? Избегайте определенных моделей этой весной.

Капюшон

Сочетание спорт-шика и делового стиля остается актуальным и сейчас, но пальто тренд обошел стороной. Капюшон — деталь спортивного образа, который не сочетается с классическим кроем верхней одежды. Даже оверсайз пальто лучше дополнить шапкой или симпатичным беретом, а на шею повязать шарф: так будет теплее, а образ актуальнее.

Контрастные пуговицы

Небольшая деталь может испортить образ, заставить пальто выглядеть дешево и выдать отсутствие вкуса владелицы. Речь идет о контрастных основному материалу пуговицах, неважно, на пастельной ткани или на яркой расположен акцент, он все равно смотрится странно. Выбирайте пальто с потайными пуговицами или деталью тон в тон с тканью.

Кожаные рукава

Сочетание классического пальто и дерзкой косухи стало настоящим хитом около десяти лет назад: дизайнеры экспериментировали, пришивая к моделям кожаные воротники, делая вставки из этого материала. Но веяния сменились, сейчас пальто с кожаными рукавами считается антитрендом, а на смену этому варианту пришли модели с меховой отделкой на рукавах и воротнике. И все же гораздо привлекательнее смотрятся классические модели без эксцентричных деталей.

Молния

И снова попытка сделать пальто более демократичным предметом гардероба. Металлическая или пластиковая молния дешевит наряд, делает его странным и несуразным. Стилисты напоминают: мода сейчас позволяет экспериментировать и смешивать стили. Хотите больше удобства? Носите пальто с кроссовками, сочетайте с рюкзаками, приобретите яркий шарф с забавным принтом. При этом само пальто должно оставаться классическим.

Короткие пальто

С помощью правильного кроя пальто можно скорректировать фигуру и создать привлекательный силуэт. Но некоторые дизайнеры ориентируются не на привлекательность девушки, а на желание продемонстрировать необычные идеи. Так в моду вошли короткие пальто длиной до середины бедра: они странно смотрятся и с платьями и юбками, не позволяют надеть широкий свитер. Приталенные или отрезные по талии варианты относят в прошлое, старят свою обладательницу, показывая полное отсутствие вкуса. Разве нужны еще аргументы, чтобы не надевать такую вещицу в ближайшие пару лет? Неслучайно дизайнеры в наступившем сезоне решили отказаться от любых мини версий. Идеальная длина, по их мнению, до середины голени и даже ниже.

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