Беллуччи в обтягивающем боди снялась для обложки журнала

Итальянская актриса Моника Беллуччи появилась на обложке журнала Wall Street Italia Style Magazine. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания.

58-летняя Моника Беллуччи позировала в обтягивающем боди с декольте, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Она приняла провокационную позу на кресле, слегка раздвинув ноги.

"Моника Беллуччи: гипнотическая, божественная, символ увлекательной Италии", — гласит вынос на обложке.

Газета.Ru

Для других снимков актриса примерила черное платье с открытыми плечами, топ-бюстье с брюками палаццо, а также плащ из полупрозрачного матового латекса.

В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже.