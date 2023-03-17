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58-летняя Моника Беллуччи в обтягивающем боди с декольте снялась для обложки журнала

Итальянская актриса Моника Беллуччи появилась на обложке журнала Wall Street Italia Style Magazine. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания.

Беллуччи в обтягивающем боди снялась для обложки журнала
© globallookpress.com

58-летняя Моника Беллуччи позировала в обтягивающем боди с декольте, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Она приняла провокационную позу на кресле, слегка раздвинув ноги.

"Моника Беллуччи: гипнотическая, божественная, символ увлекательной Италии", — гласит вынос на обложке.

Газета.Ru

Для других снимков актриса примерила черное платье с открытыми плечами, топ-бюстье с брюками палаццо, а также плащ из полупрозрачного матового латекса.

В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже.

В СМИ предположили, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи.

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