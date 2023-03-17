Наоми Кэмпбелл снялась для обложки журнала

Фотограф Джонг Лин снял сразу три обложки с ней. Для одной из них супермодель позировала в длинном красном платье без рукавов, плотно облегающем фигуру, брюках и остроносых туфлях на шпильке.

Несмотря на возраст, Наоми Кэмпбелл продолжает строить карьеру модели. В наступившем 2023 году она успела принять участие в пяти показах (Schiaparelli, Off-White и Alexander McQueen в Париже, Versace в Западном Голливуде, Boss в Майами), сняться для обложки Vogue India и стать героиней рекламных кампаний Boss и Alexander McQueen.