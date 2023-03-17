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1 час назад

Наоми Кэмпбелл в облегающем платье красного цвета снялась для обложки журнала

Газета.Ru

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для обложки журнала Perfect Magazine. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания.

Наоми Кэмпбелл снялась для обложки журнала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

52-летняя Наоми Кэмпбелл стала героиней свежего номера журнала Perfect Magazine.

Фотограф Джонг Лин снял сразу три обложки с ней. Для одной из них супермодель позировала в длинном красном платье без рукавов, плотно облегающем фигуру, брюках и остроносых туфлях на шпильке.

Газета.Ru

Наряд, предоставленный Домом Burberry, подчеркнул стройную фигуру "Черной пантеры".

Несмотря на возраст, Наоми Кэмпбелл продолжает строить карьеру модели. В наступившем 2023 году она успела принять участие в пяти показах (Schiaparelli, Off-White и Alexander McQueen в Париже, Versace в Западном Голливуде, Boss в Майами), сняться для обложки Vogue India и стать героиней рекламных кампаний Boss и Alexander McQueen.

Мода,Наоми Кэмпбелл,
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