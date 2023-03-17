Ramy Brook выпустил коллекцию детской одежды

Американский бренд, работающий на рынке с 2010-го, сделал это впервые.

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Специализирующийся на женской одежде Ramy Brook расширяет сферу деятельности. Теперь он будет выпускать модели для детей. В первую товарную линейку, представленную в бутике на нью-йоркской Мэдисон-авеню и сайте ramybook.com, вошли платья, пальто, куртки и купальники для девочек в возрасте от 18-и месяцев до 12-и лет.

Многие из товаров стали «маленькими» версиями ранее произведённых моделей для женщин, а также составной частью для образов «мама и дочка». Стоимость предметов одежды в детской коллекции варьируется от $98 до $168.

Работающий на рынке с 2010-го года нью-йоркский Ramy Brook старается апеллировать в дизайне к представительницам всех поколений. Целью основательницы бренда и его креативного директора Рами Брук Шарп является желание одеть как мам и дочек, так и бабушек. Поклонницами её моделей являются такие знаменитости, как Джессика Альба, Кэрри Андервуд, Мила Кунис, Селена Гомес, Кристен Стюарт и др. В числе любимых модельеров Шарп называет Диану фон Фюрстенберг и Донну Каран, но главной женщиной, оказавшей влияние на её творчество, стала мама, получившая в 60 степень магистра, а в 78 лет опубликовавшая первую книгу. Эта любовь и уважение, а также желание выразить преемственность поколений и определили новую коллекцию Рами.

«Я всегда разрабатываю одежду для представительниц прекрасного пола, и неважно какого возраста, чтобы они наслаждались совместными выходами. Создание коллекции для девочек было моей давней мечтой, которую я с радостью воплотила в жизнь.