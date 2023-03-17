Россиян призвали не покупать новые джинсы

Так, политик рассказала журналистам, что члены ее семьи практикуют осознанное потребление. «Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — заявила Абрамченко .

В связи с этим она предложила гражданам России подходить к своим покупкам более серьезно, а именно — понимать, как товары будут утилизированы. «Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — отметила Абрамченко и пояснила, что при производстве данного предмета гардероба расходуется слишком много водных ресурсов.