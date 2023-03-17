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3 часа назад

Россиян призвали не покупать новые джинсы

Lenta.ruиещё 5

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы ради экологии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Россиян призвали не покупать новые джинсы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, политик рассказала журналистам, что члены ее семьи практикуют осознанное потребление. «Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — заявила Абрамченко.

В связи с этим она предложила гражданам России подходить к своим покупкам более серьезно, а именно — понимать, как товары будут утилизированы. «Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — отметила Абрамченко и пояснила, что при производстве данного предмета гардероба расходуется слишком много водных ресурсов.

В июле 2022 года председатель правительства Испании Педро Санчес призвал жителей страны отказаться от ношения галстуков ради энергосбережения. При этом он попросил перестать носить упомянутую вещь гардероба по мере возможности.

Мода,Виктория Абрамченко,Педро Санчес,
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