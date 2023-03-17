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3 часа назад

Дизайнер Гленн Мартенс выпустит вторую линейку одежды с Jean Paul Gaultier

Газета.Ru

Гленн Мартенс, креативный директор бренда Y/Project, стал приглашенным дизайнером для зимней коллекции в Jean Paul Gaultier 2022 года. Теперь он вернулся для второй коллаборации и на этот раз сфокусированной на принтах, создающих иллюзию смешения одежды. Об этом пишет WWD.

Мартенс выпустит вторую линейку одежды с Jean Paul Gaultier
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одежда из сетки с трикотажным узором создает впечатление, что джинсовые куртки соединены с матросскими рубашками, а джинсы наложены на узкие юбки. В коллекции есть не только женские, но и мужские образы, например футболки с принтом, джинсы, приталенные пальто и другое.

Цены за вещи варьируются от €320 за футболки до €1,3 тыс. за пиджаки.

Мартенс стал вторым приглашенным дизайнером в Jean Paul Gaultier после Читосе Абэ из Sacai. Жан Поль Готье после решения о прекращении создания коллекций самостоятельно в январе 2020 года решил приглашать разных дизайнеров для создания уникальных линеек.

Гленн Мартенс был принят на работу Jean Paul Gaultier вскоре после окончания Королевской академии изящных искусств Антверпена в 2008 году и стал младшим дизайнером женской коллекции и мужского бренда G2.

Мода,Уолли де Бакер,
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