Мартенс выпустит вторую линейку одежды с Jean Paul Gaultier

Гленн Мартенс, креативный директор бренда Y/Project, стал приглашенным дизайнером для зимней коллекции в Jean Paul Gaultier 2022 года. Теперь он вернулся для второй коллаборации и на этот раз сфокусированной на принтах, создающих иллюзию смешения одежды. Об этом пишет WWD.

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Одежда из сетки с трикотажным узором создает впечатление, что джинсовые куртки соединены с матросскими рубашками, а джинсы наложены на узкие юбки. В коллекции есть не только женские, но и мужские образы, например футболки с принтом, джинсы, приталенные пальто и другое.

Цены за вещи варьируются от €320 за футболки до €1,3 тыс. за пиджаки.

Мартенс стал вторым приглашенным дизайнером в Jean Paul Gaultier после Читосе Абэ из Sacai. Жан Поль Готье после решения о прекращении создания коллекций самостоятельно в январе 2020 года решил приглашать разных дизайнеров для создания уникальных линеек.