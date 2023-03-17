Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
58 минут назад

Памела Андерсон открыла показ Hugo Boss в Майами

Inc-News

55-летняя актриса представила костюм из новой коллекции германского бренда.

Андерсон открыла показ Hugo Boss в Майами
Фото: Inc-NewsInc-News

Памела Андерсон попробовала себя на подиуме. Звезда «Спасателей Малибу» открыла дефиле Hugo Boss в Майами, появившись на дорожке, окружённой водой, в элегантном деловом костюме светлого, дымчатого оттенка.

Его дополнил кружевной топ из тонкой ткани и кожаные туфли на каблуке светло-коричневого цвета. Нейтральный образ актриса подчеркнула убранными в пучок волосами с выпущенными прядями и лёгким «бронзовым» макияжем.

На подиуме к Андерсон присоединились звезда Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпоул и супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, которую под руку сопровождал DJ Khaled.

Мода,Памела Андерсон,Наоми Кэмпбелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий