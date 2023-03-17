Андерсон открыла показ Hugo Boss в Майами

55-летняя актриса представила костюм из новой коллекции германского бренда.

Фото: Inc-News Inc-News

Памела Андерсон попробовала себя на подиуме. Звезда «Спасателей Малибу» открыла дефиле Hugo Boss в Майами, появившись на дорожке, окружённой водой, в элегантном деловом костюме светлого, дымчатого оттенка.

Его дополнил кружевной топ из тонкой ткани и кожаные туфли на каблуке светло-коричневого цвета. Нейтральный образ актриса подчеркнула убранными в пучок волосами с выпущенными прядями и лёгким «бронзовым» макияжем.