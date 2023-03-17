Андерсон вышла на показе Boss с супермоделью Кэмпбелл

В то время как церемония вручения премии «Оскар» , возможно, стала последним крупным событием сезона наград, звёзды вышли на показ Boss сезона весна/лето 2023 в Майами. На подиуме появились Наоми Кэмпбелл , DJ Khaled, Khaby Lame и Precious Lee, но компанию им составила ещё одна красотка. Памела Андерсон , которая недавно произвела фурор своим документальным фильмом и мемуарами, также встала в один ряд с моделями.

Всего через несколько дней после новости о том, Лоу Роуч уходит на пенсию, стилист также вышел на подиум во время показа. Это вызвало споры в Интернете о том, что именно означает его решение. «Я не говорю, что ухожу из моды. Я люблю моду. Я люблю бизнес, и мне нравится быть творческим человеком, но я ухожу от стилизации знаменитостей. Быть на службе и служить другим людям. Вот от чего я ухожу», — пояснил Роуч. Что ж, в любом случае это было ярко!