Рогов назвал эту вещь обязательной для покупки этой весной

Продолжаем марафон модных советов от всеми любимого стилиста. Ориентируясь на рекомендации Рогова, уже можно было присмотреть себе несколько вещичек, которые точно сделают каждый ваш выход в сезоне весна-лето эффектным. Например, Александр назвал эту обувь самой модной на ближайшие месяцы, а эту вещь объявил новым трендом, который вернулся к нам из прошлого. Время пришло для номинации «маст-хэв сезона», и в ней побеждает... поло!

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«Готовимся к весне! Один из маст-хэвов сезона — поло. Носите? Любите?» — решил обсудить с подписчиками модный тренд Рогов в своем Telegram-канале. В кратком ликбезе стилист напомнил, что этот тип одежды получил широкую популярность в начале прошлого века благодаря распространению игры в теннис. А первым коммерческий потенциал в рубашке/футболке с воротником увидел Рене Лакост — французский теннисист и основатель известного одноименного бренда Lacoste. Сто лет прошло, а поло так и не потеряло актуальности!

По традиции показываем вам, как этот предмет гардероба носят звезды. Посмотрите на Хейли Бибер: для одного из своих последних выходов девушка выбрала именно его. А известная модница Белла Хадид ранее эффектно появлялась в спортивном платье с элементами поло. Даже гости Недели моды в Париже, завершившейся совсем недавно, использовали для выходов в свет поло.