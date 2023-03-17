Как выбрать кроссовки и не выглядеть смешно

Какие модели в тренде уже сейчас.

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Настает пора менять зимнюю обувь на что-то более легкое и комфортное. Но что же выбрать в этом сезоне, чтобы оставаться в тренде? Мы решили сделать небольшой гайд по трендовым моделям кроссовок этой весны, чтобы ваш образ вызывал лишь восхищение, а не недоумение.

Мы из будущего

Футуристичные кроссовки в тренде уже второй сезон. Кто сказал, что подобные модели выбирают только подростки? Для создания трендового образа, допустим, в офис, вам понадобится классическая юбка-карандаш, рубашка с мягким жилетом и белые кроссовки в футуристичном стиле. Вы готовы покорять коллег и случайных прохожих!

Минимализм

Если вы не большая поклонница декора и необычных форм, вы не ошибетесь, если возьмете пару классических кроссовок. Идеально, если вы подберете пастельные кроссовки, которые входят в весенний тренд. Главное правило — никаких лишних элементов декора и ярких принтов. Кстати, с помощью минималистичных кроссовок можно создать невероятно женственный образ хоть с легким платьем, хоть с джинсами и рубашкой. Экспериментируйте!

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