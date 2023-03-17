Россиянам перечислили экологически вредную одежду

«Джинсы являются крайне вредной с точки зрения экологии одеждой, в первую очередь, из-за того, что на хлопок тратится безумное количество воды, — сказала эколог. — Не стоит покупать их каждый сезон, тем более, с учетом того, что джинсы были придуманы как одежда, которая должна носиться годами, суперпрочная. Так что их, наоборот, лучше восстанавливать. Именно так и появились потертые, рваные джинсы».