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1 час назад

Balenciaga начал продавать дырявые костюмы за 380 тысяч рублей

Lenta.ru

Французский модный дом Balenciaga выставил на продажу дырявые костюмы за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Balenciaga продает дырявые костюмы за 380 тыс. рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бренд выпустил наряд, состоящий их черных оверсайз-куртки и мешковатых штанов, сшитых из джинсовой ткани. На размещенных снимках видно, что на вещах впереди нанесены коричневые пятна, а сзади присутствуют дырки. «Сильно потрепанный и грязный эффект», — гласит описание в карточке товара.

Стоимость данного комплекта одежды составляет 5000 долларов (около 380 тысяч рублей).

В январе Balenciaga обругали в социальных сетях за продажу чересчур массивной обуви. Так, пользователи обратили внимание на широкие кожаные сапоги длиной до пояса на шпильке, которые представлены в ассортименте люксового бренда в черном цвете за 2450 фунтов стерлингов (более 207 тысяч рублей). На размещенном кадре видно, что модель рекламирует упомянутую пару в облегающем боди и солнцезащитных очках, в ее руках сумка в виде мусорного пакета.

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