Balenciaga продает дырявые костюмы за 380 тыс. рублей

Бренд выпустил наряд, состоящий их черных оверсайз-куртки и мешковатых штанов, сшитых из джинсовой ткани. На размещенных снимках видно, что на вещах впереди нанесены коричневые пятна, а сзади присутствуют дырки. «Сильно потрепанный и грязный эффект», — гласит описание в карточке товара.

В январе Balenciaga обругали в социальных сетях за продажу чересчур массивной обуви. Так, пользователи обратили внимание на широкие кожаные сапоги длиной до пояса на шпильке, которые представлены в ассортименте люксового бренда в черном цвете за 2450 фунтов стерлингов (более 207 тысяч рублей). На размещенном кадре видно, что модель рекламирует упомянутую пару в облегающем боди и солнцезащитных очках, в ее руках сумка в виде мусорного пакета.