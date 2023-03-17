Рианна не изменяет своему стилю даже во время беременности

В последние месяцы Рианна создала несколько великолепных образов. От эффектного платья Chanel, в котором она появилась вместе с A$AP Rocky и их сыном на обложке британского Vogue в марте 2023 года, до её ярко-красного образа для Суперкубка от Loewe (в комплекте с накидкой от Alaïa). Продолжая серию своих эпических выходов, певица появилась с Ракимом Майерсом на этой неделе в полосатом поло от Loewe. Она заправила поло под бра, превратив его в топ и сочетала обнажённый животик с двумя знаковыми вещами из своего гардероба — мешковатыми джинсами (от Agolde) и расстёгнутыми ботинками от Timberland. Как и положено, для выхода в свет звезда надела множество украшений.