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2 часа назад

Стилисты рассказали о стильной верхней одежде на весну

Слово и Дело

Весной этого года свой гардероб верхней одежды можно разнообразить несколькими интересными моделями. Об актуальных позициях рассказали стилисты Voice.

Стилисты рассказали о самой модной верхней одежде сезона
Фото: Pxhere.comPxhere.com
Соцсети

В теплые дни вместо пальто лучше надеть джинсовый тренч. В сезонах 2022/23 он является настоящим трендом тотал-денима. Эта вещь прекрасно будет сочетаться почти с любой обувью, рассказали фэшн-эксперты.

Соцсети

Также весной можно носить бомбер оверсайз с различными яркими и красочными нашивками. Он подойдет как к платьям и юбкам, так и к джинсам и шортам.

Супертренд этого сезона — ковбойская куртка с бахромой.

Соцсети

Варианты в стиле бохо из кожи или замши будут отличной заменой наскучившему пальто. С этим образом хорошо смотрятся казаки или ботинки с принтом под змеиную кожу.

Мода,
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