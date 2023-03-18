Стилисты рассказали о самой модной верхней одежде сезона

Весной этого года свой гардероб верхней одежды можно разнообразить несколькими интересными моделями. Об актуальных позициях рассказали стилисты Voice.
В теплые дни вместо пальто лучше надеть джинсовый тренч. В сезонах 2022/23 он является настоящим трендом тотал-денима. Эта вещь прекрасно будет сочетаться почти с любой обувью, рассказали фэшн-эксперты.
Также весной можно носить бомбер оверсайз с различными яркими и красочными нашивками. Он подойдет как к платьям и юбкам, так и к джинсам и шортам.
Супертренд этого сезона — ковбойская куртка с бахромой.
Варианты в стиле бохо из кожи или замши будут отличной заменой наскучившему пальто. С этим образом хорошо смотрятся казаки или ботинки с принтом под змеиную кожу.