Стилисты рассказали о самой модной верхней одежде сезона

Весной этого года свой гардероб верхней одежды можно разнообразить несколькими интересными моделями. Об актуальных позициях рассказали стилисты Voice.

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В теплые дни вместо пальто лучше надеть джинсовый тренч. В сезонах 2022/23 он является настоящим трендом тотал-денима. Эта вещь прекрасно будет сочетаться почти с любой обувью, рассказали фэшн-эксперты.

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Также весной можно носить бомбер оверсайз с различными яркими и красочными нашивками. Он подойдет как к платьям и юбкам, так и к джинсам и шортам.

Супертренд этого сезона — ковбойская куртка с бахромой.

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