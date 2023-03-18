Тяжелый люкс обретает вторую жизнь

Рынок бывшей в употреблении одежды и аксессуаров от самых дорогих брендов вырос за прошлый год в России в несколько раз, пишет Forbes со ссылкой на заявления продавцов лакшери секонд-хенда.

То, что раньше пренебрежительно называли комиссионками, сейчас превратилось в модные, иногда даже концептуальные места, где продаются товары Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci и так далее. По словам экспертов, на данный момент сложно сказать, продают сейчас больше или покупают. Кто-то спешно избавляется от нажитого непосильным трудом люкса, а кто-то, понимая, что обновить гардероб доведется нескоро, напротив, припрятал свои сумки и платья, даже если раньше иногда отдавал их на вторичный рынок. Но спрос точно есть. Что говорить, если даже ЦУМ на третьем этаже открыл ресейл-секцию TSUM Collect. И еще несколько магазинов появилось в Столешниковом переулке и на Патриарших прудах.

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При этом рынок новых вещей лакшери-сегмента тоже жив. В том же ЦУМе пустых вешалок нет. Чего-то не хватает, но что-то едет в Россию. Да, дороже. Но едет. Кто-то просто отправляется на шопинг в Турцию и привозит оттуда все необходимое и впрок, потому что цены ниже московских иногда раза в три. Но большинство модниц посылает за нужными предметами гардероба байеров. Хотя концепция, конечно, поменялась, утверждает соосновательница телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская:

Наталья Архангельская соосновательница телеграм-канала «Антиглянец» «Ты просишь привезти байера, и все что угодно идет полторы-две недели. К сожалению. Это, мне кажется, отсекает сегмент остромодных вещей и импульсивные покупки. Какой тут импульс, если тебе сидеть и ждать. И не хочется при таком сроке ожидания покупать что-то остротрендовое. Мне лично. Мне кажется, что это понемногу изменяет наши привычки. Хочется покупать что-то на века, может быть, инвестировать во что-то дорогое и солидное. Но не покупать то, что прослужит тебе сезон или полсезона, а после этого будет уже откровенной «вчерашкой».

В тренде, получается, «позавчерашка». То есть базовые вещи, нестареющая классика. И, конечно же, сумки. Самые дорогие давно стали инструментом инвестиций. Но иногда берут и вещи из коллекции прошлых сезонов. Особенно такое поведение характерно для тех, кто помоложе и ищет брендовые товары среднего ценового сегмента. Никаких претензий к тому, что это кто-то носил. Они скорее про ответственное потребление, про экологию. Но и сэкономить можно. Примеры (не только из среднего ценового сегмента) приводит имидж-стратег Светлана Токарева:

Светлана Токарева имидж-стратег «У меня клиентка недавно купила пальто Chanel за 50 тысяч рублей. В секондхенде, в ретейле. [В магазине Chanel] зимнее пальто с мехом — от 200 тысяч рублей точно. Еще недавно клиентка купила полуспортивную куртку за 30 тысяч рублей, которая в реальности может стоить тысяч 80. Или недавно еще с девушкой нашли кашемировые, полуспортивные штаны — именно штаны, на резинке сверху и с манжетами внизу— от Max Mara. Они стоили 15 тысяч рублей. В Max Mara они бы стоили больше 100 тысяч рублей».