5 советов стилиста, чтобы выглядеть стройнее

Если вы не успели похудеть к весне, но выглядеть стройнее вам хочется, не отчаивайтесь, ведь есть еще одежда! С ее помощью можно визуально изменить пропорции, если внедрить советы стилиста в жизнь!

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Самый частый запрос у тренеров и специалистов по питанию — похудение к Новому году или к лету. Новогодние праздники давно закончились, и даже если вы к ним и смогли снизить вес, наверняка во время застолья набрали его вновь. Теперь начинаются попытки убрать лишние килограммы к пляжному сезону, чтобы привлекательно выглядеть в шортах и купальниках.

Что делать, если до заветной цифры на весах еще очень далеко, а выглядеть стройнее хочется уже сегодня? Безусловно, не стоит забрасывать вопрос здорового питания — регулярно принимайте пищу, соблюдайте чистые промежутки между едой и старайтесь высыпаться. От качества сна зависти процесс снижения веса. А визуально скорректировать фигуру вам помогу советы известного стилиста Олеси Топоевой. Более того, ее рекомендации помогут вам выглядеть стильно и эффектно в любой обстановке.

Монохромные образы

Идеально вытягивают силуэт за счет практически полного отсутствия горизонтальных линий в образе. А еще это безумно стильно и актуально! Причем образ может быть в любом цвете от самых светлых до ярких акцентов. Чтобы образ был интересней, играйте фактурами.

Создание вертикальных линий

Не только с помощью второго слоя, но и с помощью колорблока, шарфов, свитеров, накинутых на плечи, платочков. Так же в дело идут принты и вертикальный ряд контрастных пуговиц.

Обувь в тон колготок/ножек/поясного изделия

Идеальная работая схема, которую нужно всегда брать на вооружение. Если речь о юбках в длине миди, то важно, чтобы обувь была выше юбки (заходила под нее) или повторяла тональность.

Обувь с острым носом

Идеальное решение, которое еще и выглядит невероятно женственно и стильно.

Высокая посадка и укороченный верх