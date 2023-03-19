Девушка заказала платье как у Свифт и получила «костюм микроволновки»

Тиктокерша Бэйли Макклоски с никнеймом @333baylee заказала в сети наряд как у американской певицы Тейлор Свифт и получила «костюм микроволновки». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что перед предстоящим туром звезды The Eras Tour решила приобрести предмет гардероба в стиле певицы. Она нашла в интернет-магазине минималистичное серебристое мини-платье с длинными рукавами, показав на размещенных кадрах скриншот каталога ретейлера.

Однако, по словам пользовательницы, ей прислали отличный от желаемого товар. Автор видео предстала перед камерой в широком платье из жатой ткани с металлическим блеском и объемными плечами, подол и рукава которого были оформлены рюшами.