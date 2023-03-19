Total-деним и бахрома: изучаем главные тренды наступившей весны

Отдел моды WomanHit.ru собрал для вас все самое интересное, на что стоит обратить внимание в ближайшие пару сезонов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Total-деним

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Один из главных трендов наступающей весны требует смелости и чувства стиля. Не так-то просто одеться с головы до ног в деним и при этом не выглядеть смешно и нелепо.

Берите на вооружение лукбук весенней коллекции итальянского бренда Pinko: в их коллекции есть и джинсовые платья, и корсеты, и сарафаны, ну и, конечно классические джинсы с куртками.

Стиль гарсон

Стиль гарсон, кажется, никогда не выйдет из моды. Мешковатые пиджаки, будто украденные из мужского гардероба, строгие сорочки и водолазки в сочетании с классическими брюками: весной 2023-го это все будет по-прежнему в тренде.

Новый дроп российского бренда EMKA — это курс на спокойные оттенки, изысканные силуэты и плотные материалы. Вдохновением для создания новой коллекции стали минимализм и эстетика будней мегаполиса. Берите на вооружение!

Призывы на футболках и свитерах

Еще один тренд нынешнего сезона — надписи на футболках, худи и бейсболках. Что именно будет написано у вас на груди (или на лбу) — только ваш выбор. Некоторые дизайнеры явно ушли в социальную сферу — например, шведский дизайнер китайского происхождения Louise Xin выпустил коллекцию белых футболок с протестными слоганами: «End child labour! (Прекратить детский труд!), End modern slavery! (Прекратить современное рабство!), End uyghur forced labour! (Прекратить насильственный труд уйгуров!)».

Стелла Маккартни выпустила свитеры крупной вязки с призывом «Change The History!» (Измени историю!). Бренд Vetements призывает к скромности, предлагая носить футболки с надписью «Stop being rich» (Хватит быть богатым).

Но мы помним, что наступила весна, а это всегда — ожидание чего-то лучшего. Поэтому мы в отделе моды решили вдохновиться новой коллекцией российского бренда sela moms & monsters. В марте они выпустили две капсулы: одну — совместно с абстрактной художницей Машей Сомик, другую — с поэтом Ритой-Риторикой. Маша написала для sela moms & monsters жизнерадостные цветы, а Рита-Риторика украсила футболки, бейсболки и шопперы жизнеутверждающими стихами собственного сочинения. Среди них вот, например, такое: «Если светишься от красоты, значит, ты-ты!»

Лаконичные надписи

Надписи на футболках и свитшотах могут быть лаконичными, но очень говорящими — достаточно посмотреть на мартовскую капсулу LOVE российского бренда Belle YOU. Сочетать свитшоты и толстовки лучше всего со свободными трикотажными брюками, легинсами или велосипедками.

Вырезы

О любви можно сказать и без слов — достаточно сердечка. Иногда это — сердце, вырезанное в соответствии с одним из главных трендов. Вот уже несколько сезонов дизайнеры предлагают нам не стестняться и носить наряды с вырезами в самых неожиданных местах — в области талии, на бедрах или даже в районе голени. Российский бренд Subterranei предлагает делать эти вырезы в виде сердечек. Мы согласны!

Бахрома