Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Елена Блиновская скопировала образ Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки

Lenta.ruиещё 1

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская скопировала образ модели Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блиновская скопировала образ Ирины Шейк
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

41-летняя блогерша посетила праздник коллеги Карины Нигай, который последняя провела в стиле передачи «Фабрика звезд». Предпринимательница повторила наряд манекенщицы, в котором та появилась на мероприятии ювелирного бренда Swarovski в ноябре прошлого года. Тогда Шейк позировала перед фотографом в белой футболке, черной юбке длины макси и перчатках в тон низу.

Lenta.ru

Блиновская, в свою очередь, вышла в свет в аналогичном ансамбле, заменив юбку на атласную, а также дополнив длинные перчатки стразами. При этом в руках знаменитость держала блестящую сумку, а из аксессуаров на ней был чокер. Среди прочего она сделала укладку с эффектом мокрых волос и нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках.

Мода,Елена Блиновская,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий