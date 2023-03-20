В Москве прошел показ Volga Fashion Week

В Москве состоялся показ моды и креативных индустрий Поволжья Volga Fashion Week. Проект уже семь лет помогает молодым местным дизайнерам создавать и презентовать коллекции. В этом году география проекта существенно расширилась. В показе приняли участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Приднестровья и других регионов.
По словам организаторов, в коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к истории, природе, силе могучей реки. Все эти идеи прорабатываются и обретают форму в уже готовых коллекциях, например, на этот раз речь идет о коллекциях «Дыхание весны», «Прекрасное далеко», «Летний вечер».
Как выглядел необычный модный показ – в галерее «Рамблера».