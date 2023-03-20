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1 час назад

В Москве прошел показ Volga Fashion Week

Екатерина Сурина

В Москве состоялся показ моды и креативных индустрий Поволжья Volga Fashion Week. Проект уже семь лет помогает молодым местным дизайнерам создавать и презентовать коллекции. В этом году география проекта существенно расширилась. В показе приняли участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Приднестровья и других регионов.

1/9 Модели демонстрируют одежду из коллекции VIY дизайнера Татьяны Беляковой
Фото: РИА Новости
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2/9 Модель демонстрирует одежду из коллекции VIY дизайнера Татьяны Беляковой
Фото: РИА Новости
3/9  Модель демонстрирует одежду из коллекции "Небеса" дизайнера Ирины Степановой
Фото: РИА Новости
4/9 Модель перед показом одежды в рамках Volga Fashion Week
Фото: РИА Новости
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5/9 Модель демонстрирует одежду из коллекции "Небеса" дизайнера Ирины Степановой
Фото: РИА Новости
6/9 Модель демонстрирует одежду из коллекции VIY дизайнера Татьяны Беляковой
Фото: РИА Новости
7/9 Модели в одежде из коллекции "Небеса" дизайнера Ирины Степановой
Фото: РИА Новости
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8/9 Модель перед показом одежды в рамках Volga Fashion Week
Фото: РИА Новости
9/9 Модели демонстрируют одежду из коллекции "Небеса" дизайнера Ирины Степановой
Фото: РИА Новости

По словам организаторов, в коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к истории, природе, силе могучей реки. Все эти идеи прорабатываются и обретают форму в уже готовых коллекциях, например, на этот раз речь идет о коллекциях «Дыхание весны», «Прекрасное далеко», «Летний вечер».

Как выглядел необычный модный показ – в галерее «Рамблера».

Мода,Фото,
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