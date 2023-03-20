Хиппи, металл и панк: как контркультура отображается в моде

Мода циклична, а потому в нашу жизнь активно возвращаются тренды прошлого, среди которых есть и контркультуры. Вспоминаем, как различные субкультуры нашли свое отражение в фэшн-индустрии.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Хиппи

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Субкультура, возникшая на волне событий в США 1960-х годов: борьбы афроамериканцев за свои права и протестов общества против войны во Вьетнаме. Культура хиппи, прежде всего, социальное высказывание, образ жизни и мыслей, которые, конечно, отразились и в одежде.

В основе стиля хиппи лежит небрежность образов, максимально противопоставленная популярным в то время романтическому стилю и ар-нуво. Выбор хиппи — это свободная и иногда нарочито неряшливая одежда: туники из натуральных тканей, жилеты, рваные джинсы и джинсы-клеш, плетеные сандалии, этнические орнаменты, фенечки и другие украшения ручной работы.

Главным аксессуаром хиппи считалась лента на голове. Сначала приверженцы стиля изготавливали одежду сами или закупались в секонд-хендах, но общественный запрос был быстро считан дизайнерами. Так, одежда для хиппи появилась сначала в магазинах, а затем и на подиумах, что, казалось бы, противостоит самому смыслу субкультуры хиппи.

Одним из самых известных магазинов одежды в этом стиле стал бутик британского модельера Майкла Рейни с цветастыми рубашками и яркими широкими галстуками, которые из-за размера стали называть «галстук – лосось». Сторонниками движения и стиля хиппи были многие звезды: например, Джон Леннон и его жена Йоко Оно.

Сегодня стиль хиппи можно встретить во всем — начиная от свадебных платьев и заканчивая модными показами. Но сейчас наличие в гардеробе одежды в стиле хиппи относит человека скорее к любителям трендов, чем к приверженцам идеалов субкультуры. Элементы стиля просто-напросто стали массовыми: свободный крой, натуральные ткани, цветные широкие накидки, плетеные элементы. Их сегодня можно встретить в стиле бохо, хиппи-шик, этническом, натуральном и других стилях.

Панк

В 1970-х наступила эра панка. Он также отражал вызов по отношению к правительству, обществу и массовой культуре, но более агрессивный, чем хиппи. Эта субкультура была популярна в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Панк неразрывно связан с музыкой, а именно с альтернативным роком и группой Velvet Underground Энди Уорхола, а также с группами Sex Pistols, The Damned и The Clash.

Фэшн-индустрии стиль панк подарили дизайнеры Малькольм Макларен и Вивьен Вествуд, которые держали магазин Let It Rock. Именно в нем появлялись вещи, выражающие стиль панк в одежде. Это в основном черная кожаная одежда, например, известная куртка-косуха, а еще черепа, цепи, заклепки и шипы в аксессуарах. Символом стиля также стала английская булавка.

Позже Вивьен Вествуд перенесла стиль панк из своего маленького магазина в высокую моду, основав модный дом Vivienne Westwood. В своих работах она любила соединять панк и элементы исторического костюма. Сегодня отражение панка в моде можно встретить в популярном стиле гранж и его вариациях.

Металл

Еще одна молодежная субкультура, которая, подобно панку, выросла из рок-музыки, а именно из метал-направления. Этот стиль появился в конце 1970-х и был особенно распространен в Европе и Америке.

Основные признаки стиля — одежда черных цветов, массивный кожаный ремень, косуха, те же любимые панками шипы и заклепки, сапоги-казаки или гриндерсы, обязательно — футболки с черепами или логотипами рок-групп, кожаные браслеты и банданы. Все эти элементы одежды стали популярными благодаря самим музыкантам — например, солисту группы Judas Priest Робу Хэлфорду и фронтмену Metallica Джеймсу Хетфилду. Стиль активно подхватили фанаты. Позже еще одним элементом стиля метал стали штаны из спандекса, в которых появлялся на своих выступлениях музыкант Брюс Дикинсон.