Gucci и Adidas разработали новую коллекцию в стиле спорт-шик

Gucci и Adidas готовы к следующему раунду сотрудничества. Итальянский и германский бренды разработали новую капсульную коллекцию. В сеть попали первые изображения из запланированной коллаборации.

Фото: Inc-News Inc-News

В частности, это кроссовки серии Gazelle, предлагаемые брендами в разных цветах – сером, голубом, чёрном и зелёном. Объединяют их три белые полоски германского производителя, название серии по середине и подпись «Gucci» на подошве. Другая модель, которая будет включена в грядущую капсулу Gucci x Adidas, это ZX 8000. Верх кроссовок сшит из брендированной ткани Gucci, на заднике размещена надпись «Adidas».

Помимо обуви бренды предлагают предметы одежды и аксессуары. В их числе комбинезон, толстовки, футболки, топы, шорты, бейсболки, панамки, сумки и др. Все они богато украшены символикой компаний и выдержаны в ярких, жизнерадостных цветах и принтах.