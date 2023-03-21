Джастин Тимберлейк стал новым послом Louis Vuitton

Певец Джастин Тимберлейк стал новым амбассадором французского модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает Hypebeast.
42-летний Джастин Тимберлейк снялся в рекламной кампании, посвященной новой коллаборации Louis Vuitton с японской художницей Яёи Кусамой.
На кадрах, сделанных известным американским фотографом Стивеном Мейзелом, певец позирует с двумя кожаными сумками, украшенными тыквами от Кусамы и фирменными монограммами Louis Vuitton.
На руке музыканта также нарисованы разноцветные тыквы авторства 93-летней художницы.
Помимо Джастина Тимберлейка, который, как утверждают представители Louis Vuitton, является не только официальным послом, но и давним другом модного дома, в рекламной кампании снялись теннисистка Наоми Осака и актрисы Кейт Бланшетт, Чон Хойен, Леа Сейду и Чжоу Донгюй.