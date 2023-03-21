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1 час назад

Джастин Тимберлейк стал новым послом Louis Vuitton

Газета.Ruиещё 1

Певец Джастин Тимберлейк стал новым амбассадором французского модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает Hypebeast.

Джастин Тимберлейк стал новым послом Louis Vuitton
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

42-летний Джастин Тимберлейк снялся в рекламной кампании, посвященной новой коллаборации Louis Vuitton с японской художницей Яёи Кусамой.

На кадрах, сделанных известным американским фотографом Стивеном Мейзелом, певец позирует с двумя кожаными сумками, украшенными тыквами от Кусамы и фирменными монограммами Louis Vuitton.

На руке музыканта также нарисованы разноцветные тыквы авторства 93-летней художницы.

Газета.Ru

Помимо Джастина Тимберлейка, который, как утверждают представители Louis Vuitton, является не только официальным послом, но и давним другом модного дома, в рекламной кампании снялись теннисистка Наоми Осака и актрисы Кейт Бланшетт, Чон Хойен, Леа Сейду и Чжоу Донгюй.

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