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1 час назад

Louis Vuitton выпустил сумку старухи Шапокляк

Inc-News

Характерная форма аксессуара напомнила об известном советском мультфильме и его яркой героине.

Louis Vuitton выпустил сумку старухи Шапокляк
Фото: Inc-NewsInc-News

«Кто людям помогает - лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя», - пела старуха Шапокляк в мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку. Не будем вступать в дискуссию с героиней советской анимации, а скажем, что точно прославиться можно хорошими сумками. И это в очередной раз подтвердил известный французский бренд Louis Vuitton, выпустив в продажу новый аксессуар – клатч Monogram.

По сути, эта та же сумка-ридикюль. Сшита она по типу мешка, ограниченного сверху двумя половинками, закреплёнными на жёстком каркасе. Именно с такой Шапокляк творила свои нехорошие дела в упомянутом мультфильме «Шапокляк» (1974). LV добавил коричневую кожу телёнка с логотипами, широкий металлический замок, окаймовку персикового цвета с такими же ручками и золотистую цепочку, чтобы можно было при желании носить сумку на плече.

Клатч Monogram был показан брендом в коллекции «весна/лето 2023». Его стоимость – 320 тысяч рублей.

Мода,Louis Vuitton,
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