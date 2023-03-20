Louis Vuitton выпустил сумку старухи Шапокляк

Характерная форма аксессуара напомнила об известном советском мультфильме и его яркой героине.

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«Кто людям помогает - лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя», - пела старуха Шапокляк в мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку. Не будем вступать в дискуссию с героиней советской анимации, а скажем, что точно прославиться можно хорошими сумками. И это в очередной раз подтвердил известный французский бренд Louis Vuitton, выпустив в продажу новый аксессуар – клатч Monogram.

По сути, эта та же сумка-ридикюль. Сшита она по типу мешка, ограниченного сверху двумя половинками, закреплёнными на жёстком каркасе. Именно с такой Шапокляк творила свои нехорошие дела в упомянутом мультфильме «Шапокляк» (1974). LV добавил коричневую кожу телёнка с логотипами, широкий металлический замок, окаймовку персикового цвета с такими же ручками и золотистую цепочку, чтобы можно было при желании носить сумку на плече.