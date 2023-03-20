Спутница жизни: трендовые сумочки весны

Прошедшие Недели моды выявили две актуальные и противоречивые тенденции: дизайнеры балансировали между удобной практичностью типа сумок-шоперов и тоутов и беззаботными игривыми малышками, усеянными блестками и стразами, в которые поместятся разве что губная помада и зеркальце. Первые станут надежной инвестицией на несколько лет. Вторые… не менее важны, поскольку создают легкое, весеннее настроение. А праздника так не хватает в тяжелые времена! Бренды предлагают самые причудливые образы и силуэты. Сложно остаться незамеченной с жемчужной сумочкой, напоминающей яйцо Фаберже, от бренда Simone Rocha, или дельфинчиком, созданным JW Anderson. Какой женщиной вы будете этой весной: деловой леди, романтичной барышней или беззаботной девчонкой, можно решить уже сейчас, прочитав материал журнала «Атмосфера».

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Нулевой отсчет

Видео дня

Гламурные нулевые, снова ворвавшиеся в нашу жизнь с мировых подиумов, правят бал и в бьюти, и в фэшн-индустрии. Тенденции актуальны и в дизайне сумок. Усеянные кристаллами, пайетками, стразами модели есть у Jonathan Simkhai, Tom Ford, JW Anderson, Balmain. Интересно, что креативные директора модных марок предлагают носить сверкающие сокровища каждый день, а не только в формате вечерних аутфитов. Советуем выбирать миниатюрные сумки на манер нулевых, чтобы комбинировать их с джинсовыми тотал-луками, платьями с принтом и цветной кожей. В дополнение сияющей тенденции сумочки из металлизированной кожи в этом сезоне снова на пике популярности. Бронза, серебро, золото — роскоши нет предела. Ищите такие модели у JW Anderson, Tom Ford, Luar. Y2K стиль применяют в своих гардеробах не только новые модные инфлюэнсеры типа Беллы Хадид и Эмили Ратаковски, но и с удовольствием вспоминают былое те самые иконы нулевых: Пэрис Хилтон, Шакира, Дженнифер Лопес. Наденьте несколько украшений вместе с мерцающим аксессуаром, чтобы усилить свой блеск. Горящий тренд сезона, также берущий вдохновение в нулевых, — это сумки из денима. Джинсовой одежды представлено на подиумах немыслимое количество, и аксессуар из той же ткани станет отличным дополнением к джинсовому тоталлуку, актуальному сейчас. Образ, созданный Schiaparelli, передает единство темы и настроения. На кого ориентироваться? Прежде всего это Diesel, уже много лет специализирующийся на продаже одежды из денима. Логично, что марка не останавливается и предлагает и разнообразные модели джинсовых сумочек. Среди брендов, дебютировавших с джинсовыми моделями, стали Blumarine, Knwls и Off-White. Актуальна как потертая джинса, как у Givenchy, так и однородного цвета или же украшенная вышивкой, как у Etro.

Добавим настроения!

Мода — это игра, и дизайнеры предлагают нам не забывать об этом. Как еще объяснить засилье сумочек игрушек? Модели с милым плюшевым мишкой были повсюду. Gucci устроили парад близнецов, где пушистые гремлины Гизмо стали украшением рюкзаков и тоутов. В компанию органично вписались рыбки от GCDS и JW Anderson. Но животные были не единственными вещами, в которые превратились модные сумочки этого сезона. Так, Collina Strada показала модель в виде пучка брокколи, а Louis Vuitton вывел модель на прогулку с кукольным домиком. Бахрома, которой мы щедро украшаем одежду, стала одним из основных элементов дизайна и аксессуаров. Сумки с бахромой — стильный и современный вариант не только на вечер, но и на каждый день. Бахрома должна быть действительно длинной, как в коллекциях Versace, Gucci и Salvatore Ferragamo,

Vaquera. У творения цвета фуксии Dries Van Noten она пускается почти до земли. А модели Виктории Бекхэм деликатно несли клатчи из пучков бахромы, которые в изгибе их рук напоминали тщательно ухоженных щенков. Смело миксуйте их с летящими платьями, юбками, широкими брюками, шортами, джинсами — всем чем угодно, исключение разве что строгие деловые костюмы. Вязаные сумочки — отличный компаньон на лето. Легкие, при этом достаточно вместительные — туда уместится не только телефон и косметичка, но и бутылка минеральной воды, книга или ноутбук. Они стали отличной альтернативой уже поднадоевшим соломенным собратьям, сопровождавшим нас последние несколько лет. Сумочка мягкой формы, как у Isabel Marant, или структурированная, четкая, как у Christian Dior, — решать вам. Модели хобо, через плечо, мешки в виде крупной рыбацкой сети можно посмотреть в коллекциях JW Anderson, Jil Sander, Fendi.

Деловые люди

Строгая сумка геометрической формы «собирает» наш образ, делая его сдержанным, статусным, настраивая на деловой лад. Работающие девушки могут присмотреть себе спутницу в офис в актуальных коллекциях Luar и Rejina Pyo, Max Mara, Tory Burch. Можно приобрести себе дорогую вещь, не опасаясь, что она выйдет из моды в следующем сезоне. Так, например, модель Wanda, когда-то созданная Сальваторе Феррагамо и получившая имя в честь его жены, нашла новое переосмысление в текущем сезоне. В сериале «Секс в большом городе» есть запоминающаяся сцена, где на героиню Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу нападает грабитель. «Отдай мне свою сумку!» — приказывает он. «Но это Baguette!» — в отчаянии кричит она. Сумка-багет элегантная, стильная, пользуется у модниц огромной популярностью. Ее регулярно выгуливают в свет Джиджи и Белла Хадид, Хейли Бибер и представители семейства Дженнер. Неудивительно, что дизайнеры показывают новые вариации этой узнаваемой формы. Fendi, кстати, отпраздновали юбилей их знаковой модели специальной коллекцией, которую презентовали на Неделе моды в Нью-Йорке. А Isabel Marant и 16Arlington сделали багет более лаконичным и минималистичным, выполнив его из кожи и поместив на аксессуар крупные карманы контрастного оттенка. Багет может дополняться трендовой цепочкой или иметь две ручки средней длины. Его можно носить под мышкой и в руке, как клатч.

Размер имеет значение