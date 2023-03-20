Что будет в тренде из украшений: модные золотые серьги 2023 года

Удачно подобные аксессуары делают женский образ незабываемым. При поиске ответа на вопрос, что будет в тренде из украшений, незаменимы золотые серьги 2023 года. Дизайнеры предлагают как миниатюрные модели, так и выполненные в крупном объёмном варианте. В зависимости от индивидуальных предпочтений можно подобрать лаконичное украшение или декорированное броскими камнями.

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Как выбрать серьги

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Застёжка должна быть удобной и не давить на мочку. Этого удастся достичь, если примерить сразу несколько вариантов моделей. Всего насчитывается около 11 вариантов застёжек.

Аксессуар способен удачно подчеркнуть форму лица или скорректировать имеющиеся недостатки. Так, круглолицым девушкам рекомендуются удлинённые серёжки. Женщинам с квадратной формой лица рекомендуется остановиться на крупных округлых либо овальных аксессуарах. Для треугольного лица подойдут каплевидные модели или серьги, сделанные в виде подвесок. Обладательницы правильного овала смогут позволить себе любые эксперименты.

Оттенок кожи можно представить в наиболее выигрышном виде с помощью удачно подобранной тональности аксессуаров. Белое золото предпочтительно для женщин с холодным тоном кожи. Также удачно будут смотреться вставки, выполненные из светлого жемчуга либо бриллиантов. Девушкам с тёплым тоном кожи стоит отдать предпочтение жёлтому золоту.

Украшение должно гармонично сочетается с выбранным нарядом. Открытая область плеч, зона декольте в сочетании с высокой причёской подчёркивается с помощью длинных серег. Для повседневной носки подойдут миниатюрные аксессуары или украшения средних размеров. Чтобы аксессуары идеально подходили их обладательнице, при подборе украшений важно учитывать следующие моменты:

Модные золотые серёжки

Дизайнеры постарались учесть тенденции современной моды при создании аксессуаров. Составить представление об актуальных украшениях помогут фото трендовых золотых серёжек. Актуальными в сезоне 2023 года будут следующие модели:

Остаются популярными серьги, сделанные в виде колец. В коллекциях предлагается классика в виде «конго», многослойные кольца. Ювелирные изделия делают лаконичными гладкими или рифлеными, украшенными выбитыми узорами и оригинальным декором. Приветствуется дополнение прозрачными или разноцветными камнями.

Любительницы неординарности оценят крупный дизайн аксессуаров, выполненных в удлинённом варианте. Подобные серьги сделаны в виде «бахромы» или «люстр». Встречаются модели, имеющие сложную геометрическую форму. Стоит учесть, что такие аксессуары рекомендуется носить с высокой причёской или волосами, собранными назад, оставляющими лицо открыто.

Актуальной тенденцией является асимметрия. Это могут быть аксессуары, отличающиеся по размерам. Другой вариант – моно-серёжка, которая продевается только в одно ухо.

Топовой моделью считаются каффы, которые затрагивают практически всю мочку уха. Это могут быть серьги, имеющие оригинальную геометрическую форму или дополненные россыпью мелких бриллиантов и жемчужин. Украшение рекомендуется носить с волосами, собранными в хвост или пучок. Причёска поможет продемонстрировать красоту аксессуара. Каффы надеваются в оба уха или используется в моно-варианте. Каффы подойдут для девушек с не проколотыми ушами, поскольку сочетают в себе одновременно характеристики сережек и клипсов.

Любительницы романтичности оценят серьги, декорированные крупным жемчугом, который представлен в гладком или необработанном варианте. Тональность жемчужин предлагается в белых, розовых, чёрных оттенках.

Универсальным решением станет дизайн, выполненный в стиле тотального минимализма. Это серёжки-гвоздики, изготовленные исключительно из золота или дополненные жемчужинами либо камнями.

Трендовыми остаются серьги-протяжки, выполненные в виде удлинённой цепочки. Другой составляющей является ограничительный элемент, имеющий декоративный дизайн. Украшение протягивается через прокол в мочке уха. Серьги выглядят как удлинённые нити или дополняются камнями либо золотистыми шарами на концах.

Романтичные нотки в образ привнесут украшения каплевидной формы. Зачастую изделия декорируются крупными жемчужинами либо разноцветными камнями.

Неизменно актуальными остаются клаймберы, имеющие дугообразную форму, пролегающую от мочки до верхней части ушной раковины. Приветствуется украшение изделий россыпью мелких жемчужин.

В моде серьги, оснащенные оригинальными подвесками. Зачастую дополнительные украшения располагаются в нижней части серёжек, имеющих форму колец.

Подведем итог