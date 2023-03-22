Одна деталь платья тучной блогерши возмутила зрителей

Блогерша Эйжа с никнеймом @brownhoneytv примерила новое платье, и одна деталь ее наряда возмутила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 70 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тучная инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем платье длины миди насыщенного зеленого оттенка на двойных тонких лямках. Кроме того, она надела серьги и браслет и убрала волосы назад.

«Вы когда-нибудь одевались и думали: "Боже мой, я прекрасно выгляжу", — как я сегодня», — обратилась к зрителям девушка.

В свою очередь, юзеры сделали комплименты блогерше, однако отметили, что чашки ее наряда расположены над грудью.

Lenta.ru

«Мне нравится это платье, но я ненавижу подобные чашки и избегаю изделий с ними, потому что они мне никогда не подходят!», «Ненавижу, что никогда не делают чашки для большой груди независимо от размера платья», «Платье красивое, но почему дизайнер сделал чашки такими маленькими? Они над грудью» — написали пользователи.