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3 часа назад

Стилистка назвала удешевляющую образ деталь в одежде

Lenta.ru

Стилистка (имя и фамилия не раскрываются), более известная в соцсетях под никнеймом @slo_mootd, назвала удешевляющую образ деталь в одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Стилистка назвала удешевляющую образ деталь в одежде
Фото: Лента.руЛента.ру

В начале видео эксперт предстала перед камерой в нескольких нарядах. Она примерила классические джинсы, плащ песочного цвета, белый свитер, а также черные и синие брюки. Кроме того, женщина дополнила свои образы кожаными сумками.

«Я минималистка. Мне не нравятся названия брендов на моей одежде. Из-за них она на выглядит такой дешевой», — заявила блогерша и в конце ролика показала архивный снимок, на котором она запечатлена в голубой куртке и белых кроссовках с фирменным логотипом спортивной марки одежды Adidas.

Зрители согласились с мнением специалистки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией.

«Проще всегда лучше!», «Я тоже минималист, потому что боюсь, что меня ограбят со всеми этими ярлыками», «Я такой же. Мне не нравится ни принт, ни яркий цвет, ни логотипы», — высказывались они.

В феврале американская стилистка перечислила четыре вещи, которые визуально удешевляют образ женщины. В первую очередь блогерша с никнеймом @fond.losangeles из Лос-Анджелеса призвала зрительниц отказаться от предметов гардероба из сатина. По ее словам, данный материал быстро изнашивается и выглядит непрезентабельно.

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