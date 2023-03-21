Volga Fashion Week будет проходить в Москве два раза в год

«Мы хотели показать работы дизайнеров из разных уголков России. Все они самобытные, как и вся наша страна. Я сама дизайнер одежды, понимаю все вопросы и нюансы, с которыми сталкиваются профессионалы на местах. В связи с этим Volga Fashion Week своим естественным путём становится эко-системой, и помогает развиваться модным брендам со всей России», – приводит слова генерального продюсера Volga Fashion Week Юлианы Благовской издание FBM.ru.