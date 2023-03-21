Volga Fashion Week будет проходить в Москве два раза в год

В Москве 18 и 19 марта этого года прошло масштабное модное событие – Volga Fashion Week. Оно объединило 34 дизайнера из двух десятков городов России.
«Мы хотели показать работы дизайнеров из разных уголков России. Все они самобытные, как и вся наша страна. Я сама дизайнер одежды, понимаю все вопросы и нюансы, с которыми сталкиваются профессионалы на местах. В связи с этим Volga Fashion Week своим естественным путём становится эко-системой, и помогает развиваться модным брендам со всей России», – приводит слова генерального продюсера Volga Fashion Week Юлианы Благовской издание FBM.ru.
По её словам, когда ушли многие бренды, к модной индустрии приковано большое внимание. Что мы будем носить? Кто будет шить?
«Нам хотелось бы ответить на эти вопросы. С 2023 года мы собираемся проводить Volga Fashion Week в Москве два раза в год и поддерживать дизайнеров маркетами. Первый Volga Fashion Market в столице проведём осенью», – отметила Юлиана Благовская.
Стоит отметить, что сеть универмагов российских дизайнеров SLAVA стала партнёром проекта. В универмагах представят лучшие коллекции Volga Fashion Week. В настоящее время сеть насчитывает семь торговых точек. Имена дизайнеров объявят в апреле текущего года.