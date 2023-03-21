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58 минут назад

Перечислены пять самых модных моделей обуви весны 2023 года

Lenta.ru

Модный редактор Кэти Райт перечислила пять моделей обуви, которые обретут актуальность весной 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте Independent.

Перечислены пять самых модных моделей обуви весны 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь журналистка рекомендует читателям обратить внимание на балетки, которые вернулись в моду из 2000-х годов. Отмечается, что данная обувь представлена в ассортименте таких брендов, как Miu Miu, Todd’s, Simone Rocha и Balenciaga. Кроме того, популярными станут туфли модели Mary Jane, представленные в линейках Coach и Prada, считает автор.

По словам журналистки, наблюдается также тренд на так называемые рыбацкие сандалии — плетеные модели с закрытым круглым мысом. Вдобавок самой модной обувью текущего сезона эксперт назвала кроссовки для бега, которые инфлюэнсеры надевают вместо привычных кед.

В заключение Райт посоветовала приобрести лоферы без пятки, которые идеально подойдут как для вечерних, так и для повседневных образов. В частности, упомянутые пары можно найти в коллекциях Saint Laurent, Hermes, The Row и других марок.

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