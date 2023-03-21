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7 минут назад

Названа самая модная вещь весенне-летнего гардероба

Газета.Ruиещё 2

Известный российский стилист Александр Рогов назвал тельняшки самой модной вещью весенне-летнего гардероба. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Названа самая модная вещь весенне-летнего гардероба
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Абсолютный маст-хэв весенне-летнего гардероба - это тельняшка", - написал стилист.

В качестве примеров Александр Рогов опубликовал подборку фотографий, продемонстрировав подписчикам универсальность этой вещи.

По его мнению, тельняшка отлично сочетается не только с джинсами, но и юбками разной длины и фасона, а также с шортами и брюками.

При этом сами тельняшки не обязательно должны быть в классическую сине-белую полоску: Рогов показал стильные варианты с принтами и необычными воротниками.

В начале марта Александр Рогов назвал вернувшиеся в моду тренды из 1990-х годов.

"Фишки стиля 90-х, которые актуальны сейчас: мужской костюм с галстуком, платье на маленькую футболку, бандана, сочетание кожи разного цвета, кружевные чулки, джинсовка оверсайз и потертая кожа", — написал стилист.

В качестве примеров Александр Рогов привел фотографии звезд из 90-х годов, в том числе Кейт Мосс, Джулия Робертс и Дрю Бэрримор. На снимках они позировали в трендовых образах.

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