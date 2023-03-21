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2 часа назад

Стилист Лисовец назвал розовые вещи и деним главными трендами весны

Газета.Ruиещё 2

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец перечислил главные трендовые вещи, которые надо носить весной. Об этом он рассказал изданию «Радио 1».

Лисовец назвал розовые вещи и деним главными трендами весны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Весной эксперт посоветовал носить яркие оттенки: красные, розовые или желтые, а также создавать монохромные образы из денима. Так, Влад Лисовец предложил «сделать полностью джинсовый наряд — куртка, юбка, рубашка. Это сейчас абсолютный тренд».

Он также призвал отказаться от узких джинсов и спортивной одежды, вместо них лучше отдать предпочтение элегантным приталенным, удлиненным и широким жакетам.

«Нужно купить что-то на небольшом каблуке, чтобы образ выглядел более нарядным, потому что гранж, спортивный стиль ушли в прошлое», — рассказал стилист.

Мода,Влад Лисовец,
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