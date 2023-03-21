Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
2 часа назад

Главные модные тренды весны, которые стоит взять на заметку

Popcake.tv

Весна аккуратно начинает входить в нашу жизнь. Самое время перебрать и пополнить свой гардероб. Даша Жгилева расскажет нам, какие тренды сейчас актуальны.

Главные модные тренды весны, которые стоит взять на заметку
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Одним из главных трендов весны 2023 стал открытый животик. И мне это очень нравится! Короткие топы, укороченные худи, пиджаки и рубашки — выглядит дерзко, сексуально и всегда цепляет взгляд!

Кроме того, если говорить о дерзости, в этом сезоне будут актуальны лаконичные кожаные платья. При правильном сочетании такая вещь способна произвести впечатление!

Оверсайз все еще доминирует в нашем гардеробе, но последние несколько сезонов в моду возвращаются женственные образы. У руля этой весной встанут полупрозрачные платья, юбки и топы. Легкие и почти невесомые образы, дополненные грубой обувью и аксессуарами — как свежий глоток воздуха в мире моды и трендов!

Следующим трендом являются различные разрезы и вырезы. Вещи такого формата выглядят нестандартно и невероятно стильно!

Этой весной модницам можно примерить образы в стиле гранж, но в его более мягкой и переосмысленной на современный лад форме. Брюки в стиле карго, жесткий деним, смелые и дерзкие наряды — то, что нужно!

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий