Главные модные тренды весны, которые стоит взять на заметку

Весна аккуратно начинает входить в нашу жизнь. Самое время перебрать и пополнить свой гардероб. Даша Жгилева расскажет нам, какие тренды сейчас актуальны.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Одним из главных трендов весны 2023 стал открытый животик. И мне это очень нравится! Короткие топы, укороченные худи, пиджаки и рубашки — выглядит дерзко, сексуально и всегда цепляет взгляд!

Кроме того, если говорить о дерзости, в этом сезоне будут актуальны лаконичные кожаные платья. При правильном сочетании такая вещь способна произвести впечатление!

Оверсайз все еще доминирует в нашем гардеробе, но последние несколько сезонов в моду возвращаются женственные образы. У руля этой весной встанут полупрозрачные платья, юбки и топы. Легкие и почти невесомые образы, дополненные грубой обувью и аксессуарами — как свежий глоток воздуха в мире моды и трендов!

Следующим трендом являются различные разрезы и вырезы. Вещи такого формата выглядят нестандартно и невероятно стильно!