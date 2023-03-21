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48 минут назад

Блогерша пришла на свадьбу в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Популярная блогерша показала наряд, в котором пришла на свадьбу в качестве гостя, и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Блогерша пришла на свадьбу в оголяющем тело наряде и вызвала споры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

29-летняя австралийка Оливия Сазерленд рассказала, что за несколько часов до торжества приобрела коричневую юбку длины макси с рюшами бренда Zimmermann за 525 долларов (40 тысяч рублей). Купленную вещь инфлюэнсер решила дополнить бежевым топом, который частично оголял ее плечи и живот. По словам девушки, церемония бракосочетания проходила летом.

Зрители видео, которое набрало более 220 тысяч просмотров, неоднозначно отнеслись к образу, о чем написали в многочисленных комментариях. Некоторые посчитали, что одежда Сазерленд была откровенной.

«Прости, но я никогда не надела бы кроп-топ на свадьбу», «Топ похож на белье», «Слишком много тела!», «Топ точно не для свадьбы», — высказывались они.

В то же время другие юзеры восхитились внешним видом блогерши.

«А мне кажется, что для лета — в самый раз», «Прекрасный выбор», «Красотка», «Возможно, для пары это и есть подходящий наряд гостей», — отмечали пользователи сети.

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