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2 часа назад

Блогерша раскрыла способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды

Lenta.ru

Блогерша Робин Придмор раскрыла простые способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 475,7 тысячи подписчиков.

Блогерша раскрыла способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом robynpridmore примерила несколько нарядов с упомянутыми предметами гардероба. Сначала Придмор предстала в коричневом прозрачном корсете из сетки, мини-юбке в тон и блейзере.

Помимо этого, юзерша продемонстрировала голубой корсет и джинсы на средней посадке. В заключение героиня публикации надела черные кожаные брюки и бюстгальтер, дополнив свой образ серым укороченным пиджаком.

«Стилизую свое белье под обычную одежду», — пояснила Придмор в ролике.

Видео стало вирусным и набрало более 146 тысяч просмотров. Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом.

«От первого образа можно просто умереть», «Я в восхищении от голубого корсета», «Где такую красоту найти?» — написали они.

Мода,
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