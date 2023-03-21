Блогерша раскрыла способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды

Блогерша Робин Придмор раскрыла простые способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 475,7 тысячи подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом robynpridmore примерила несколько нарядов с упомянутыми предметами гардероба. Сначала Придмор предстала в коричневом прозрачном корсете из сетки, мини-юбке в тон и блейзере.

Помимо этого, юзерша продемонстрировала голубой корсет и джинсы на средней посадке. В заключение героиня публикации надела черные кожаные брюки и бюстгальтер, дополнив свой образ серым укороченным пиджаком.

«Стилизую свое белье под обычную одежду», — пояснила Придмор в ролике.

Видео стало вирусным и набрало более 146 тысяч просмотров. Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом.